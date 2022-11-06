АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями в селе Нура вблизи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Село Нура расположено в 42 километрах от Алматы. Жигули Дайрабаев ознакомился с жизнью населенного пункта, осмотрел ведущую к селу дорогу, выслушал мнения жителей о ситуации в стране.

Кандидат также рассказал избирателям о своей предвыборной программе.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.