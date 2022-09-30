Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Жигули Дайрабаев сообщил, чем намерен заняться в случае победы на выборах Президента

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2022, 15:54
Жигули Дайрабаев сообщил, чем намерен заняться в случае победы на выборах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от НДПП «Ауыл» Жигули Дайрабаев рассказал, чем намерен заняться в первую очередь в случае победы на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны создать справедливое общество. Мы - аграрное государство. Первым долгом должны решать вопросы продовольственной безопасности. Конечно, я многое не буду обещать, время покажет. Дайте время. Я если честно, не ожидал, что партия будет выдвигать. Поэтому мы сосредоточимся, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. И будем тоже советоваться, будем готовить планы и платформы»,- сказал Жигули Дайрабаев в интервью журналистам.

Он также подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру сел, строить хорошие дороги, медпункты.

«Почему сельчане должны жить хуже, чем в городах? Я, конечно, не ожидал, что будут выборы. Вы же сами видите, что недавно только издал Президент указ. Теперь мы с партийцами тоже советуемся. У нас же целая армия членов партии «Аул», - добавил Жигули Дайрабаев.


Выборы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции