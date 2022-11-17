Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО

17 Ноября 2022, 22:43

17 Ноября 2022, 22:43

Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Представители партии «Ауыл» посетили птицефабрику и встретились с рабочим коллективом. Компания является крупнейшим в регионе предприятием по производству колбасных и мясных изделий. Ее мощность рассчитана на выпуск больше 8 тысяч тонн продукции.

Члены коллектива, в котором работают свыше 200 человек, рассказали кандидату о проблемах и высказали свои предложения по развитию этой отрасли.

Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года.