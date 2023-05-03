Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью

Редактор:  
Артем Волков
3 Мая 2023, 10:50
Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в незаконных действиях с недвижимостью, передает МИА «Казинформ».

«У меня очень много работы, нет времени реагировать на тех, кто распространяет слухи в социальных сетях. Прошу прощения, но хочу обратить ваше внимание. Теперь у меня есть возможность дать полный ответ. Меня обвиняют по двум эпизодам. Первый - дом, купленный в Мерке, а второй - земля в поселке Кенес», - написал Дайрабаев в своем посте в Facebook.

Депутат отметил, что каждый человек, прежде чем принять решение о дорогостоящей покупке, тщательно ее обдумывает.

«Кому нужно, чтобы дом, купленный для семьи, через некоторое время посчитают незаконным? Такой риск никому не нужен. Если вы зададите себе этот вопросы, то вы, думаю, поймете. Наш договор, заключенный через нотариуса, является законным, и права собственников жилья сохранены. Я даже не знаю гражданина, который требует деньги. Насколько я знаю, он бывший муж (разведен) женщины, которая продала дом», - добавил депутат.

По поводу земли в селе Кенес он пояснил, что ее владельцами являются братья Иембердиевы.

«У меня нет и метра земли в Мерке. Поэтому я считаю, что жалобы недовольных жителей села следует направлять Иембердиевым. Было бы лучше, если бы сельчане не обвиняли меня без оснований и снова обратились ко мне за помощью», - заключил Жигули Дайрабаев.


Общество   Недвижимость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу