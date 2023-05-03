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Жигули Дайрабаев не будет подавать в отставку в связи с вынесенным приговором в отношении его сыновей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Мая 2023, 13:52
Жигули Дайрабаев не будет подавать в отставку в связи с вынесенным приговором в отношении его сыновей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев ответил на вопросы СМИ о том, почему он не просит прощения у общественности за противоправные действия своих сыновей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если есть конкретно моя вина, тогда говорите об этом. Тогда я попрошу прощения. Но дети сами несут ответственность за свои поступки. Меня винить не нужно», - сказал Жигули Дайрабаев в кулуарах Мажилиса.

Журналисты также спросили депутата, признает ли он, что плохо воспитывал детей.

«Это покажет время. Заранее я не могу говорить. Это решат правоохранительные органы, я не могу вмешиваться в работу следствия», - отметил мажилисмен.

Представители СМИ также поинтересовались у Ж. Дайрабаева, не собирается ли он подавать в отставку.

«Вместо того, чтобы подавать в отставку, я лучше принесу пользу своему народу. Будем развивать сельское хозяйство», - ответил Ж. Дайрабаев.

Ранее сообщалось, что Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев (сыновья Жигули Дайрабаева, прим. ред) приговорены судом к 5 годам лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.


Мажилис  
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