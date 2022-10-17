17 Октября 2022, 15:06

Жигули Дайрабаев: Говорить о нехватке времени на подготовку – отговорка для ленивых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Избиратели сами решат, кого поддержат на предстоящих президентских выборах. А ссылаться на то, что мало времени для подготовки – это отговорка для ленивых. Такое мнение выразил кандидат в президенты РК Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я зарегистрирован как кандидат в президенты РК на предстоящих выборах. Господин Абдиров вручил мне свидетельство. Во-первых, хочу выразить благодарность членам Центральной избирательной комиссии. Во-вторых, хочу поблагодарить партию «Ауыл» и членов Казахстанской ассоциации фермеров, которые за считанные дни помогли собрать подписи граждан. Выдвижение кандидатом в президенты – возлагает особую ответственность. Как патриот Республики Казахстан я чувствую эту ответственность. У меня есть ряд планов, которые хочу осуществить. Согласно закону объявлю их после 18:00 21 октября. Сейчас вместе с членами партии «Ауыл» и активистами готовим предвыборную программу», - рассказал кандидат в президенты РК после брифинга в Центральной избирательной комиссии.

Доверенные лица Жигули Дайрабаева смогли собрать подписи 125 081 граждан во всех 20 регионах страны. Из них были проверены 122 246 подписей, достоверными были признаны 119 975. Около 450-500 голосов собрал сам кандидат.

«Членами партии «Ауыл» являются свыше 300 тысяч человек, в Казахстанской ассоциации фермеров числятся свыше 52 тысячи человек. В соответствии с законом «О выборах» проведем агитационную работу, надеемся на поддержку большинства. Постараемся собрать голос каждого избирателя. Мы должны быть готовы к любой ситуации все 365 дней. Говорить, что «было мало времени на подготовку, не успели» - отговорка для ленивых. Не буду скрывать, я и сам собирал голоса. Помогала также супруга. Лично сам собрал 450-500 голосов», - добавил Жигули Дайрабаев.