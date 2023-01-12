Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде

12 Января 2023, 21:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) с призовым фондом 40 тысяч долларов США.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В дуэте с израильтянкой Линой Глушко казахстанская теннисистка в четвертьфинале одержала победу над хозяйками соревнования Чомпоотип Джандакет/Тамачан Момкунтод со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

Фото: ktf.kz