Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде
12 Января 2023, 21:15
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W40 в Нонтхабури (Таиланд) с призовым фондом 40 тысяч долларов США.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В дуэте с израильтянкой Линой Глушко казахстанская теннисистка в четвертьфинале одержала победу над хозяйками соревнования Чомпоотип Джандакет/Тамачан Момкунтод со счетом 7:6 (7:2), 6:1.
Фото: ktf.kz
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