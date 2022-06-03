3 Июня 2022 11:11

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W 60 в Брешии (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ж. Куламбаева и Диана Марцинкевич (Латвия) в четвертьфинале сенсационно обыграли вторую сеянную пару Ю Чен Хсиех (Китайский Тайпэй)/Ксению Кнолл (Швейцария) 4:6, 7:6 (7:3), 10:3.

Для выхода в финал Жибек и Диане сегодня необходимо победить Андреа Пришакарию (Румыния)/Камиллу Розателло (Италия).

Ранее сообщалось о том, что в полуфинал Челленджера в Великобритании прошел казахстанский теннисист Александр Недовесов.