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3 Июня 2022 11:11
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира серии ITF W 60 в Брешии (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ж. Куламбаева и Диана Марцинкевич (Латвия) в четвертьфинале сенсационно обыграли вторую сеянную пару Ю Чен Хсиех (Китайский Тайпэй)/Ксению Кнолл (Швейцария) 4:6, 7:6 (7:3), 10:3.
Для выхода в финал Жибек и Диане сегодня необходимо победить Андреа Пришакарию (Румыния)/Камиллу Розателло (Италия).
Ранее сообщалось о том, что в полуфинал Челленджера в Великобритании прошел казахстанский теннисист Александр Недовесов.
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