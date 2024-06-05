Жибек Куламбаева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Жибек Куламбаева впервые в карьере вышла в полуфинал парного разряда турнира категории WTA125 в Бари (Италия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанка в дуэте с Франсиской Хорхе (Португалия) обыграла Надю Подороску (Аргентина)/Ирину Барэ (Румыния) со счетом 7:5, 6:3.

В полуфинале Жибек и Франсиска сыграют либо с первыми сеянными соревнования казахстанкой Анной Данилиной и россиянкой Ириной Хромачёвой или с Эстелль Кашино Франция)/Натела Дзаламидзе (Грузия).