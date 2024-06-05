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    14:14, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Жибек Куламбаева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

    Жибек Куламбаева
    Фото: ФТК

    Жибек Куламбаева впервые в карьере вышла в полуфинал парного разряда турнира категории WTA125 в Бари (Италия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале казахстанка в дуэте с Франсиской Хорхе (Португалия) обыграла Надю Подороску (Аргентина)/Ирину Барэ (Румыния) со счетом 7:5, 6:3.

    В полуфинале Жибек и Франсиска сыграют либо с первыми сеянными соревнования казахстанкой Анной Данилиной и россиянкой Ириной Хромачёвой или с Эстелль Кашино Франция)/Натела Дзаламидзе (Грузия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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