00:51, 05 Май 2024 | GMT +6
Жибек Куламбаева впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира ITF W35
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (492 WTA) вышла в полуфинал турнира категории ITF W35 в Хаммамете (Тунис). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В четвертьфинале турнира казахстанка обыграла россиянку Диану Демидову (753 WTA) со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Путевку в финал Жибек оспорит с японкой Икуми Ямадзаки (790 WTA).
В одиночном разряде за карьеру Жибек Куламбаева выиграла 4 титула ITF, но еще никогда казахстанка не играла в полуфинале категории W35.