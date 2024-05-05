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    00:51, 05 Май 2024 | GMT +6

    Жибек Куламбаева впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира ITF W35

    Жибек Куламбаева
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (492 WTA) вышла в полуфинал турнира категории ITF W35 в Хаммамете (Тунис).  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале турнира казахстанка обыграла россиянку Диану Демидову (753 WTA) со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Путевку в финал Жибек оспорит с японкой Икуми Ямадзаки (790 WTA). 

    В одиночном разряде за карьеру Жибек Куламбаева выиграла 4 титула ITF, но еще никогда казахстанка не играла в полуфинале категории W35.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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