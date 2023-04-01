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Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье

Гульмира Байзакова
1 Апреля 2023, 00:58
Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире в турецкой Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с российской спортсменкой Дарьей Лодиковой одержала победу над бельгийским дуэтом Челси Ванхотт — Сабина Дадачиу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:0.

В финале казахстанская теннисистка в паре с Лодиковой встретится со шведско-греческим дуэтом теннисисток Жаклин Кабай Авад — Марта Матула.

Жибек Куламбаева на данный момент располагается на 446-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде.


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