Жибек Куламбаева в паре с Юлией Готовко из Беларуси вышли в финал турнира в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире ITF в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с белорусской спортсменкой Юлией Готовко провела встречу с болгарско-французской парой теннисисток Дия Евтимова — Марин Парто и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Игра продлилась один час и 11 минут.

В финальном матче турнира в Риме Куламбаева и Готовко сыграют против колумбийского дуэта теннисисток Юлиана Лизаразо — Мария Паулина Перес Гарсия. Игра состоится 15-го июля в 14:00 по астанинскому времени.





