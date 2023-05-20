Жибек Куламбаева стала чемпионкой теннисного турнира в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче грунтового турнире серии ITF в Куршумлия-Баня (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка одержала победу над белорусско-российским дуэтом Александра Азарко — Виктория Бородулина в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:3.

На недавно прошедшем турнире в турецкой Анталье 23-летняя казахстанка также стала чемпионкой в парном разряде, выиграв турнир и в одиночном разряде.

В мировом рейтинге WTA Куламбаева располагается на 198-й строчке в парном разряде.