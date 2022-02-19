Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане завершился зимний чемпионат РК среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В решающей игре женского одиночного разряда сошлись первая и вторая сеянные соревнования: Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова. Как и ожидалось, матч получился напряженным. Первый сет Жибек выиграла достаточно легко со счетом 6:3, но во второй партии завязалась борьба. Гозаль сходу сделала брейк и повела 3:0, но в пятом гейме Куламбаевой удалось вернуть потерянную подачу и сравнять счет. Второй сет близился к тай-брейку и в 11 гейме Жибек вновь взяла подачу соперницы и поставила точку в матче – 7:5.

К «золоту» одиночки она добавила победу в парном разряде, где в дуэте с Екатериной Дмитриченко в суперзрелищном поединке одолела Аружан Сагандыкову и Софью Чурсину – 4:6, 6:3, 10:7.

Судьба бронзовой медали в одиночном разряде решилась в игре Аружан Сагандыковой и Екатерины Дмитриченко. Победу одержала Аружан 6:4, 7:6 (7:4).

В финале мужского одиночного разряда встретились алматинец Денис Евсеев и уроженец г.Актау Бейбит Жукаев. Матч получился очень упорным: за 1 час и 30 минут верх взял представитель западного Казахстана – 7:6 (7:3), 6:2. 21-летний Бейбит впервые в своей карьере выиграл Национальное первенство.

«Бронза» досталась Григорию Ломакину, победившему Тимура Хабибулина – 6:1, 6:3.

В парном разряде золотые медали завоевали Денис Евсеев и Григорий Ломакин, «серебро» - на счету у Бейбита Жукаева и Тимура Мауленова, а бронзовыми призерами зимнего чемпионата стали легенда казахстанского тенниса Алексей Кедрюк и молодой Достанбек Ташбулатов.