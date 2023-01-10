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Жибек Куламбаева  с победы стартовала на парном турнире в Таиланде

10 Января 2023, 18:41
Жибек Куламбаева  с победы стартовала на парном турнире в Таиланде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела матч первого круга на хардовом турнире Нонтхабури (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с израильской спортсменкой Линой Глушко казахстанская теннисистка одержала победу над японско-таиландским дуэтом Киока Окамура — Пеангтарн Плипуек в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Благодаря этой победе в 1/8 финала турнира пара Куламбаевой и Глушко квалифицировалась в четвертьфинал соревнований.

Казахстанская теннисистка занимает 233-ю строчку рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде.

Фото: sports.kz



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