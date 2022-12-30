Жибек Куламбаева проиграла матч на турнире в Австралии

30 Декабря 2022, 20:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева сыграла за национальную сборную на хардовом турнире United Cup в Брисбене (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре со швейцарской спортсменкой Жиль Тайхманн (35-я ракетка мира) Куламбаева проиграла в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Матч продлился один час и 23 минуты.

Во время встречи Жибек не исполнила ни одной подачи навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Куламбаева выиграла шесть очков и два гейма подряд.

Ранее три других казахстанца Юлия Путинцева, Тимофей Скатов и Александр Бублик также потерпели поражение в своих играх.

Фото: ktf.kz