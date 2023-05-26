Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира ITF в Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела матч третьего круга на грунтовом турнире ITF в сербском городе Куршумлия-Баня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка сыграла со спортсменкой из Словакии Ниной Варговой (1019-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Куламбаева на данный момент располагается на 447-й позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде.

Отметим, что данный матч прошел на стадии четвертьфинала турнира в Сербии и в следующей игре Жибек встретится с победительницей итальянско-британской пары Дениз Валенте — Элеанор Баглоу.