Жибек Куламбаева остановилась в шаге от финала турнира в Словакии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в словацкой Трнаве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана в паре с греческой теннисисткой Сапфо Сакеллариди провела встречу против словенско-американского дуэта Далила Якупович — Сабрина Сантамария и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 28 минут.

Недавно 23-летняя казахстанская теннисистка выступила на турнире в тунисском городе Хаммамете в паре с нидерландской теннисисткой Жасмин Гимбрере и стала чемпионкой соревнований.