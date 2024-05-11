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    21:48, 10 Май 2024 | GMT +6

    Жибек Куламбаева остановилась в шаге от финала турнира в Словакии

    Жибек Куламбаева
    Фото: sports.kz

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в словацкой Трнаве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана в паре с греческой теннисисткой Сапфо Сакеллариди провела встречу против словенско-американского дуэта Далила Якупович — Сабрина Сантамария и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 28 минут.

    Недавно 23-летняя казахстанская теннисистка выступила на турнире в тунисском городе Хаммамете в паре с нидерландской теннисисткой Жасмин Гимбрере и стала чемпионкой соревнований.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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