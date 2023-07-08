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Жибек Куламбаева осталась без финала турнира в Штутгарте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июля 2023, 08:17
Жибек Куламбаева осталась без финала турнира в Штутгарте Фото: olympic.kz

ШТУТГАРТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с мексиканкой Викторией Родригес не смогла выйти в финал турнира ITF в Штутгарте (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Куламбаева и Родригес встретились с чешскими «парницами» Денисой Гиндовой и Каролиной Кубановой и проиграли им в трех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 7:10.

Таким образом, Жибек Куламбаева завершила выступление на турнире в Штутгарте. Призовой фонд турнира составляет 25 000 долларов.

Напомним, Жибек Куламбаева (435-е место в рейтинге WTA) также выступала на турнире в Штутгарте и в одиночном разряде, однако проиграла еще в первом круге — швейцарской теннисистке Надин Келлер (423-е место) — 4:6, 4:6.


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