Жибек Куламбаева обыграла соперниц в «парах» на турнире в Штутгарте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с мексиканкой Викторией Родригес уверенной победой стартовала на турнире ITF в Штутгарте (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Куламбаева и Родригес встретились с румынками Стефаной Лазар и Симоной Огеску и не оставили им никаких шансов — 6:2, 6:1. В четвертьфинале Куламбаевой и Родригес будут противостоять француженка Манон Леонар и еще одна представительница Румынии — Арина Габриэла Василеску.

Ранее Жибек Куламбаева (435-е место в рейтинге WTA) сыграла на турнире в Штутгарте в одиночном разряде, однако потерпела поражение: казахстанка уступила в двух сетах швейцарке Надин Келлер (423-е место) — 4:6, 4:6.