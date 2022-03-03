Жезказганский музей пополнился 15 этническими музыкальными инструментами

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Артист Жезказганской филармонии имени Т. Калмагамбетова Азамат Бақия передал в дар Жезказганскому историко-археологическому музею традиционные музыкальные инструменты собственного изготовления. В рамках мероприятия «Подари музею» фонд пополнился 15 новыми экспонатами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Азамат Бақия всю свою жизнь посвятил музыке. Его знают не только как опытного кюйши, но и мастера по изготовлению старинных казахских музыкальных инструментов. А ещё в его личной коллекции более полутора тысяч экспонатов. Он собирал её по крупицам, за многими из них пришлось съездить в Китай и Монголию.

Свой первый сазсырнай Азамат Бақия создал в шестом классе. С тех пор он мастерит инструменты каждый день и популяризирует игру на них.

«У казахов более 90 разновидностей музыкальных инструментов. Сейчас в постоянном использовании 15–20, остальные утрачены. В своей экспериментальной мастерской я их возрождаю и дарю бесплатно музеям и музыкантам, играющим в фольклорных ансамблях. Прошу лишь об одном: инструмент должен жить. Поэтому они пишут произведения для подаренных инструментов, играют на них», – говорит Азамат Бақия.

Среди экспонатов, которые мастер передал жезказганскому музею, ортеке, шыңырау, мүйізсырнай и сазсырнай, флейта, дабыл.

Самый необычный из переданных инструментов – ортеке. В переводе с казахского означает горный козёл. Это не совсем музыкальный инструмент. Ортеке – это своего рода национальный кукольный театр. С помощью нити фигурка привязывается к пальцам. Домбрист начинает играть, и ортеке оживает, его движения похожи на танец.

Чтобы показать инструменты в деле, во время передачи экспонатов Азамат Бақия и его супруга, тоже музыкант, Айжан Құрақ сыграли на каждом из них народные произведения.