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Жезказганский музей отметил 100-летие краеведа Сутемгена Букурова

18 Мая 2021 22:40
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Жезказганский музей отметил 100-летие краеведа Сутемгена Букурова

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганском историко-археологическом музее почтили память Сутемгена Букурова, заслуженного деятеля РК, почётного гражданина города Жезказгана, археографа и этнографа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В одном из залов музея открылась выставка «Ұлт мұрасын ұлықтаушы», прошёл круглый стол и презентация книг к 100-летию известного краеведа.

Сутемген Букуров был первым директором Жезказганского историко-археологического музея, музеев космонавтики и историко-производственного им. К. Сатпаева при корпорации «Казахмыс». Одним из главных дел его жизни стала археография. Вместе с супругой он долгие годы собирал и изучал архивные исторические документы и бесценные рукописи.

«Благодаря Сутемгену Букурову был основан наш музей и собрана основная коллекция. А это около 11 тысяч экспонатов. Мы называем Сутемгена Букурова музей-ата. Его уважают и любят все жезказганцы, кому не безразлична история родного края», – отметила директор жезказганского музея Раушан Капарова.

На выставке были представлены личные вещи, рукописи, фотографии и документы из личного архива Сутемгена Букурова и музейного фонда.

Музеем был также организован круглый стол, в котором приняли участие учёные, историки, краеведы, специалисты музейной и архивной сферы, родственники Сутемгена Букурова. Модератором встречи выступила руководитель музея Раушан Капарова.

Во время мероприятия вниманию участников был представлен документальный фильм «Музей атаға – бір ғасыр» о жизни и деятельности Сутемгена Букурова, специально подготовленный Ашмуханом Жампейсовым.

Также прошла презентация книг «Сутемген Букуров: биобиблиографический указатель научно-познавательных и публицистических трудов», «Мой Жезказган» и «Наш Каныш Имантаевич».


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Автор:

Агата Мухамеджанова

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