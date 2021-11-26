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Жезказганский акын стал обладателем Гран-при республиканского айтыса в Караганде

26 Ноября 2021 12:35
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Жезказганский акын стал обладателем Гран-при республиканского айтыса в Караганде

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Жезказганец Төлеген Жаманов получил Гран-при республиканского айтыса, посвящённого 70-летию Журсіна Ермана. Творческие соревнования прошли в Караганде, в них приняли участие 16 известных акынов из разных регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Айтыс проходит на моей родине. Сюда приехали сильнейшие акыны, а оценивают их выдающиеся деятели казахской интеллигенции. На земле Сарыарки и до этого проводились большие айтысы, посвящённые Казыбек би и Сакену Сейфуллину. Я верю, что и сегодняшний пройдёт на высшем уровне и мы станем участниками прекрасного вечера», – сказал юбиляр на открытии песенного состязания.

На айтысе, который длился 9 часов, акыны поднимали актуальные темы современности. Они пели и о Независимости страны, и о Сарыарке, затрагивали и насущные проблемы общества. Импровизации айтыскеров были также посвящены и юбиляру.

Жезказганец Төлеген Жаманов получил Гран-при республиканского айтыса, посвящённого 70-летию Журсіна Ермана. Творческие соревнования прошли в Караганде, в них приняли участие 16 известных акынов из разных регионов страны.

«Айтыс проходит на моей родине. Сюда приехали сильнейшие акыны, а оценивают их выдающиеся деятели казахской интеллигенции. На земле Сарыарки и до этого проводились большие айтысы, посвящённые Казыбек би и Сакену Сейфуллину. Я верю, что и сегодняшний пройдёт на высшем уровне и мы станем участниками прекрасного вечера, – сказал юбиляр на открытии песенного состязания.

На айтысе, который длился 9 часов, акыны поднимали актуальные темы современности. Они пели и о Независимости страны, и о Сарыарке, затрагивали и насущные проблемы общества. Импровизации айтыскеров были также посвящены и юбиляру.

По итогам творческой битвы первого места удостоилась Жансая Мусина из Западно-Казахстанской области. Три акына разделили второе место – это Еркебұлан Қайназар (г. Нур-Султан), Айтбай Жұмағұлов (г. Караганда) и Қалижан Білдашев (Шымкент).

Обладателями третьего места стали пять айтыскеров: Әсем Ереже (ВКО), Бауыржан Ширмединұлы (г. Уральск), Шaлқарбай Ізбасаров (Атырауская область) и карагандинцы Тілеген Әділов и Өміржан Көпбосынов.

Также были присуждены именные призы. Так, специальный приз имени Доскея Әлімбая получил Мұхтар Ниязов из Кызылорды, имени Нарманбета Орманбетұлы – Рауан Қайдаров из Павлодара, имени Көшена Елеу – Аспанбек Шұғатаев из Павлодара. Қазырет Бердіхан из Алматы удостоился специального приза имени Қасыма Аманжолова, Марат Ахметов из Актобе –имени Шашубая Қошқарбайұлы и Бекарыс Шойбеков из Туркестана – имени Жүрсіна Ермана.

Всем акынам вручили дипломы и денежные сертификаты.


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#Карагандинская область   #Культура  
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