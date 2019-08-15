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Жезказганских врачей будут обучать по спецпрограмме южнокорейского университета

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Августа 2019, 02:31
Жезказганских врачей будут обучать по спецпрограмме южнокорейского университета

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жезказганские врачи пройдут обучение по специальной программе университета Ёнсе. Их будут обучать специалисты одной из ведущих корейских клиник «Северанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это стало возможным благодаря меморандуму, который подписали руководители ТОО «Корпорация Казахмыс», госпиталя «Северанс» южнокорейского университета Ёнсе и общественного фонда «Международный медицинский фонд Severance-KZ».

Южнокорейские специалисты окажут персоналу Медицинского центра Жезказгана практическую и консультационную помощь в области научной и промышленной медицины. Соглашение также предусматривает внедрение самых современных технологий в сфере здравоохранения и обучение наших медиков на основе специально разработанной программы Университета Ёнсе.

Сейчас иностранные специалисты проводят мастер-классы для сотрудников жезказганских реабилитационных центров «ЛУЧ» и «АураМед». Они показывают различные техники массажа и рассказывают об инновационных методиках терапии.

Ёнсе - частный исследовательский университет, расположенный в Сеуле, Корея. Является одним из трёх университетов SKY (Сеульский национальный университет, Корё, Ёнсе), считающихся тремя вузами самыми престижными в стране. Университет Ёнсе был основан в 1885 году в Че-доне, а в 1962 году переехал в Синчхон. Самый старый университет в Южной Корее.

Карагандинская область   Здравоохранение   Корея  
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