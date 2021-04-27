Жезказганец извинился за видео, разжигающее межнациональную рознь

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане задержан парень, который нецензурно высказывался в адрес казахского народа и записал это на видео. Он признал свою вину и принес извинения всем казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилась информация о том, что житель Жезказгана записал видео, способствующее разжиганию межнациональной розни. Один из пользователей Facebook разместил видео на своей странице. Под публикацией комментаторы высказали свое недовольство по этому поводу. Большая часть из них говорит автору видео, что он должен понести соответствующее наказание.

В свою очередь, сотрудники полиции сообщили, что приняли меры по данному факту.

«26 апреля сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись неизвестного гражданина с признаками разжигания национальной розни, указанными в статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сотрудники полиции установили и задержали 27-летнего жителя Жезказгана, автора видеозаписи. Он записал новое обращение, извинившись перед всем казахским народом за содеянное.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.