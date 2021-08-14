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Жезказганцев обеспечат качественным теплоснабжением

14 Августа 2021 10:16
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Жезказганцев обеспечат качественным теплоснабжением

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Один из устаревших котлоагрегатов заменят на Жезказганской ТЭЦ. Старый отработал свой нормативный срок. Новое оборудование должно обеспечить жезказганцев качественным теплоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поставщик нового котла – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

При проектировании котлоагрегата учтены современные технологии по снижению вредных выбросов и увеличению технико-экономических показателей работы. Новый котёл более экономичный и соответствует экологическим требованиям.

Общая стоимость оборудования составила более 8 миллиардов тенге.

Уже разработан проект замены котельного агрегата. Отработанное оборудование полностью демонтировано. С сентября начнутся монтажные работы. Срок завершения проекта – январь 2023 года.

Основное оборудование весом более 420 тонн находится на складе ГРЭС-2 посёлка Топар. Его доставят в Жезказган по железной дороге.

Износ котлоагрегатов на Жезказганской ТЭЦ составляет более 75%.



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#Карагандинская область   #ЖКХ  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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