Жезказганцев обеспечат качественным теплоснабжением
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Один из устаревших котлоагрегатов заменят на Жезказганской ТЭЦ. Старый отработал свой нормативный срок. Новое оборудование должно обеспечить жезказганцев качественным теплоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поставщик нового котла – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
При проектировании котлоагрегата учтены современные технологии по снижению вредных выбросов и увеличению технико-экономических показателей работы. Новый котёл более экономичный и соответствует экологическим требованиям.
Общая стоимость оборудования составила более 8 миллиардов тенге.
Уже разработан проект замены котельного агрегата. Отработанное оборудование полностью демонтировано. С сентября начнутся монтажные работы. Срок завершения проекта – январь 2023 года.
Основное оборудование весом более 420 тонн находится на складе ГРЭС-2 посёлка Топар. Его доставят в Жезказган по железной дороге.
Износ котлоагрегатов на Жезказганской ТЭЦ составляет более 75%.
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