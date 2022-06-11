Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Бейбит Исабаев прекратил полномочия депутата Сената Парламента и назначен акимом Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
8 июня текущего года Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане официально образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.
Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.
Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);
1987 - 1991 гг. - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;
1991 -1994 гг. - заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт»;
1994 - 1994гг. - гендиректор Казахского государственного телевидения;
1994 - 1994 гг. - замглавы Администрации Алматы;
1994-1995 гг. - председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы;
1995-1997 гг. - замакима Алматы;
1997-1999 гг. - слушатель Дипломатической академии МИД РК;
1999-2000 гг. - директор Департамента Администрации МИД РК;
2000 - 2002 гг. - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра;
05.2002-09.2002 гг. - советник министра иностранных дел;
09.2002-12.2002 гг. - посол по особым поручениям МИД РК ;
2002-2003 гг. - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;
2003-2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;
2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;
2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;
2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;
2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;
2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;
2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.