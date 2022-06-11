Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев
11 Июня 2022 14:56

Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Бейбит Исабаев прекратил полномочия депутата Сената Парламента и назначен акимом Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

8 июня текущего года Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане официально образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);

1987 - 1991 гг. - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;

1991 -1994 гг. - заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт»;

1994 - 1994гг. - гендиректор Казахского государственного телевидения;

1994 - 1994 гг. - замглавы Администрации Алматы;

1994-1995 гг. - председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы;

1995-1997 гг. - замакима Алматы;

1997-1999 гг. - слушатель Дипломатической академии МИД РК;

1999-2000 гг. - директор Департамента Администрации МИД РК;

2000 - 2002 гг. - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра;

05.2002-09.2002 гг. - советник министра иностранных дел;

09.2002-12.2002 гг. - посол по особым поручениям МИД РК ;

2002-2003 гг. - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;

2003-2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;

2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;

2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;

2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;

2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;

2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;

2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.

Читайте также
Премьер-Министр поставил приоритетные задачи перед руководством Жетысуской области
Глава Администрации Президента представил акима Абайской области
Акимом Абайской области назначен Нурлан Уранхаев
Министром науки и высшего образования РК стал Саясат Нурбек
Асхат Аймагамбетов возглавил Министерство просвещения РК
Женис Касымбек продолжит работу на посту акима Карагандинской области
Двух кандидатов рассматривали на пост акима Улытауской области
Большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева

Лента новостей

Архив