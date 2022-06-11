11 Июня 2022 14:56

Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Бейбит Исабаев прекратил полномочия депутата Сената Парламента и назначен акимом Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

8 июня текущего года Жетысуская область с административным центром в городе Талдыкоргане официально образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);

1987 - 1991 гг. - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;

1991 -1994 гг. - заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт»;

1994 - 1994гг. - гендиректор Казахского государственного телевидения;

1994 - 1994 гг. - замглавы Администрации Алматы;

1994-1995 гг. - председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы;

1995-1997 гг. - замакима Алматы;

1997-1999 гг. - слушатель Дипломатической академии МИД РК;

1999-2000 гг. - директор Департамента Администрации МИД РК;

2000 - 2002 гг. - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра;

05.2002-09.2002 гг. - советник министра иностранных дел;

09.2002-12.2002 гг. - посол по особым поручениям МИД РК ;

2002-2003 гг. - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;

2003-2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;

2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;

2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;

2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;

2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;

2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;

2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.