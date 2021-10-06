Жетысуский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 1,4 млн тенге
Ранее, на основании обращения Ассоциации «Бірлік газ» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области внесено предписание от 1 сентября 2020 года в адрес Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении практики нарушения сроков подключения потребителей к сетям газоснабжения и отказов в подключении к сетям газоснабжения с требованием дополнительных материалов, а также брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку приборов учета.
Однако АО «КазТрансГаз Аймак», не согласившись с предписанием Департамента, подало в суд исковое заявление об отмене данного предписания. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 13 января 2021 года предписание было отменено. В свою очередь, Департамент, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в Алматинский областной суд.
Так, постановлением Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от 27 апреля 2021 года, решение суда первой инстанции было отменено, и принято новое решение по делу об отказе в удовлетворении иска филиала к Департаменту о признании действий по внесению предписания от 1 сентября 2020 года незаконными и обязать отменить предписание.
Далее, уже АО «КазТрансГаз Аймак», не согласившись с постановлением областного суда от 27 апреля 2021г., 11 мая т.г. обратилось с ходатайством о пересмотре постановления областного суда в гражданскую коллегию Верховного суда РК. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 12 июля 2021 года АО «КазТрансГаз Аймак» было отказано в передаче ходатайства о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам областного суда для рассмотрения в судебную коллегию по гражданским делам ВС РК.
Таким образом, в связи с неисполнением указанного предписания Департамента, в отношении филиала было возбуждено административное дело по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и направлено для рассмотрения в административный суд.
Постановлением суда от 27 сентября 2021 года, АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административному штрафу в размере 1 458 500 тенге.