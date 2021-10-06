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    13:40, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жетысуский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 1,4 млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жетысускому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» выписали штраф в размере 1,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

    Ранее, на основании обращения Ассоциации «Бірлік газ» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области внесено предписание от 1 сентября 2020 года в адрес Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении практики нарушения сроков подключения потребителей к сетям газоснабжения и отказов в подключении к сетям газоснабжения с требованием дополнительных материалов, а также брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку приборов учета.

    Однако АО «КазТрансГаз Аймак», не согласившись с предписанием Департамента, подало в суд исковое заявление об отмене данного предписания. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 13 января 2021 года предписание было отменено. В свою очередь, Департамент, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в Алматинский областной суд.

    Так, постановлением Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от 27 апреля 2021 года, решение суда первой инстанции было отменено, и принято новое решение по делу об отказе в удовлетворении иска филиала к Департаменту о признании действий по внесению предписания от 1 сентября 2020 года незаконными и обязать отменить предписание.

    Далее, уже АО «КазТрансГаз Аймак», не согласившись с постановлением областного суда от 27 апреля 2021г., 11 мая т.г. обратилось с ходатайством о пересмотре постановления областного суда в гражданскую коллегию Верховного суда РК. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 12 июля 2021 года АО «КазТрансГаз Аймак» было отказано в передаче ходатайства о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам областного суда для рассмотрения в судебную коллегию по гражданским делам ВС РК.

    Таким образом, в связи с неисполнением указанного предписания Департамента, в отношении филиала было возбуждено административное дело по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и направлено для рассмотрения в административный суд.

    Постановлением суда от 27 сентября 2021 года, АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административному штрафу в размере 1 458 500 тенге.


    Теги:
    Нефть/газ Экономика
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