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Жетысуская область готова к купальному сезону - ДЧС

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июня 2023, 10:15
Жетысуская область готова к купальному сезону - ДЧС

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области утвердил план основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водоемах в период купального сезона. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Игорь Жуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с 1 июня по территории республики открывается купальный сезон продолжительностью три летних месяца. В прошлом году в период купального сезона по республике на водоемах погибли 184 человека, из них 62 несовершеннолетних.

«В прошлом году в результате принятых мер в Жетысуской области смертность снизилась на 75%, в период купального сезона на водоемах области погибли два взрослых человека, фактов гибели детей не зарегистрировано», - отметил Игорь Жуков.

Территориальными подразделениями департамента и акимами районов и городов области утверждены графики патрулирования естественных и искусственных водоемов, расположенных на территории региона, а также места отдыха и стихийные пляжи.

«В 2022 году в результате совместных рейдов с местной полицейской службой по водоемам области 72 физических лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму более 700 тысяч тенге», - добавил он.

По его словам, в селе Коктума Алакольского района на побережье озера Алаколь будет функционировать детский оздоровительный лагерь «Шагала». Спасательное подразделение департамента будет оказывать содействие в принятии мер по обеспечению безопасности детей на воде в период работы данного лагеря путем патрулирования и дежурства во время купания детей.

ДЧС Жетысуской области предупреждает граждан купаться только в специально оборудованных местах и выше пояса, не оставлять детей без присмотра у воды, не пить спиртные напитки во время отдыха у воды, не купаться в волну и штормовую погоду.


Безопасность   ДЧС   Жетысуская область  
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