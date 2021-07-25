Жетысусцы выбирают своего акима: сколько человек уже проголосовало

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области рассказали сколько человек уже проголосовали на выборах акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, озвученных в ходе брифинга на площадке JETISÝ MEDIA, по состоянию на 10-00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 38 783 человек, что составляет 17% от общего количества избирателей или включенных в списки.

«Средняя конкуренция - 3,3 чел. Во всех округах количество кандидатов составляет более трех. Жители нашей области традиционно показывают высокую электоральную активность. Согласно данным, представленным избирательными комиссиями, в 10-00 часов избирательные бюллетени получили 17 % от общего числа избирателей, включенных в список, или проголосовали 38 783 человек», - сказал член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык.

Люди, желающие отдать голос за своего кандидата, с раннего утра собираются у избирательных пунктов. Среди первых голосующих Адильжан Сыздыкбаев с Аксуского района.

«Выборы сельских акимов - одно из самых значимых политических событий страны. Эту должность трудно переоценить, ведь именно от работы сельских и окружных акимов во многом зависит благосостояние важнейшего социального слоя – сельских жителей. Нюансов и тонкостей в их работе не меньше, чем у министров: и компромиссы нужно находить, и с народом уметь договариваться, и интересы села отстаивать. Призываю всех жетысусцев проявить сознательность, выразить свою гражданскую позицию и обязательно проголосовать на предстоящих выборах», - поделился Адильжан Сыздыкбаев.

Голосующие уверены, что только при массовом волеизъявлении сельчане могут надеяться на то, что в должности акимов будут выбраны поистине достойные лидеры, которые внесут весомый вклад в то, чтобы село процветало, а наболевшие для сельчан проблемы решались.

«Новоизбранный руководитель должен осознавать полную ответственность перед народом. Выборы акимов - это стимул для того, чтобы следить за местной жизнью и деятельностью акима, а также именно народ будет держать в тонусе выбранных кандидатов», - отметила педагог из Уйгурского района Нургайша Сабаншиева.

Стоит отметить, на каждом избирательном пункте будут дежурить ответственные сотрудники для измерения температуры посетителей с помощью бесконтактных термометров. Обязательно наличие санитайзеров для дезинфекции рук, дистанционных разметок в 1.5 и 2 метра и указателей по маршруту движения для избирателей.

«При работе избирательной комиссий необходимо соблюдать масочный режим в течение всего периода работы, со сменой маски каждые три часа, обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта. Не допускается на избирательном участке нахождение членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых распространяются условия самоизоляции или карантина», - поделилась пресс- секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Алия Шагиахмет.

Напомним, более 220 000 жетысусцев изберут народного акима. Всего в области зарегистрированы 235 кандидатов. Наибольшее количество которых в Талгарском районе. За первое место борются шесть претендентов.

Прямые выборы сельских акимов способствуют повышению эффективности деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе, как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности.