Жетысуский район Алматы выходит на новый уровень уличного освещения

Благодаря активной реализации муниципальных программ и инвестициям в инфраструктуру, район получил новое качество вечернего и ночного облика — современное, энергоэффективное и равномерное освещение охватывает всё больше улиц, дворов и общественных пространств. Об этом сообщила аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева в ходе пресс-конференции, организованной Региональной службой коммуникаций г. Алматы.

На сегодняшний день в Жетысуском районе действует 20 344 светоточки, из которых 13 793 — это современные LED-светильники, и 6 551 — устаревшие модели ЖКУ. Управление освещением обеспечивает 171 шкаф наружного освещения (ШУНО), что позволяет поддерживать бесперебойную работу сети. По словам акима района Ляззат Жылкыбаевой, в рамках масштабной программы развития освещения активно проводится ремонт и замена старых приборов, установка новых LED-ламп, а также подключение улиц, ранее частично или полностью не освещенных. Уже завершены работы по комплексному освещению 22 улиц, сейчас продолжается монтаж систем на оставшихся 94 улицах и переулках. Всего в этом списке 116 участков.

Особое внимание уделяется энергоэффективности. В микрорайонах Кокжиек, Айнабулак (в межквартальных проездах), а также в квадрате улиц Райымбека, Суюнбая, Рыскулова и Станиславского полностью завершена замена старых желтых консольных светильников (ЖКУ) на современные LED-приборы. Это решение позволило не только улучшить качество освещения, но и существенно сократить энергозатраты, а также снизить экологическую нагрузку.

Параллельно реализуются два крупных проекта по дальнейшему расширению сети наружного освещения. Первый охватывает улично-дорожную сеть по 33 улицам, второй - тротуары и парковые зоны на 11 участках. В рамках этих проектов предусмотрена замена более 66 км кабельных линий, установка 824 опор освещения, монтаж около 1 300 светильников и 2 900 торшерных опор, что значительно увеличит охват и безопасность на ключевых территориях района.

Эстетика города - ещё одно важное направление. В районе началась реализация проекта архитектурно-фасадного освещения. На первом этапе оно охватит 29 зданий, включая 9 социальных объектов и 20 многоквартирных домов. Этот проект не только придаст новым районам особую атмосферу и узнаваемость, но и повысит уровень безопасности и привлекательность городской среды в вечернее и ночное время.

В целом, системный подход к развитию освещения в Жетысуском районе позволяет не только улучшать условия жизни для почти 200 тысяч жителей, но и формирует современный городской облик, где функциональность сочетается с визуальной гармонией и устойчивым развитием.