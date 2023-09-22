РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:18, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жестокое убийство ребенка: няня с сожителем получили большие сроки

    решение суда
    Фото: МИА "Казинформ"

    Убийство малолетнего ребенка, подвергшегося физическому насилию со стороны няни и ее сожителя, в результате чего он скончался, шокировало в прошлом году казахстанцев. При координации прокуратуры города была создана следственно-оперативная группа, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Астаны. 

    Было обеспечено оперативное и объективное расследование дела.

    В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства вины указанных лиц, приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы соответственно.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Суды Борьба с преступностью
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!