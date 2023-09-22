11:18, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6
Жестокое убийство ребенка: няня с сожителем получили большие сроки
Убийство малолетнего ребенка, подвергшегося физическому насилию со стороны няни и ее сожителя, в результате чего он скончался, шокировало в прошлом году казахстанцев. При координации прокуратуры города была создана следственно-оперативная группа, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Астаны.
Было обеспечено оперативное и объективное расследование дела.
В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства вины указанных лиц, приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы соответственно.
Приговор вступил в законную силу.