Жестокое убийство ребенка: няня с сожителем получили большие сроки

Убийство малолетнего ребенка, подвергшегося физическому насилию со стороны няни и ее сожителя, в результате чего он скончался, шокировало в прошлом году казахстанцев. При координации прокуратуры города была создана следственно-оперативная группа, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Астаны.