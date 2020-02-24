Жестокое убийство двух женщин в Рудном раскрыли по горячим следам

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Полицией задержан 39-летний подозреваемый в убийстве двух женщин, жительниц города Рудного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 20 на 21 февраля в дежурную часть управления полиции города Рудного поступило сообщение от женщины о том, что ее 68-летняя родственница не отвечает на звонки. Далее полиция установила, что исчезла и 34-летняя племянница заявительницы.

Сотрудники полиции, прибыв к месту жительства пропавшей женщины, обнаружили в одной из комнат инвалидную коляску. В три часа ночи полиция вместе с родственницей начала проводить поквартирный обход для выявления свидетелей среди соседей.

В Костанае прошел брифинг, на котором начальник управления полиции города Рудного Алим Бажикбаев рассказал о задержании подозреваемого.

«Были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с домом, откуда пропали женщины. Запись с видеокамер была некачественной, поэтому установить подозреваемого было сложно. Путем наложения времени, всех движений людей и автомобилей, через систему «Ураган», мы начали проверку всех авто, которые попали в объектив камеры. Это более 40 транспортных средств. Водителей приглашали к себе беседовать, узнавать кто и где находился в это время», – сообщил Бажикбаев.

Благодаря действиям полиции, уже в четыре часа утра 22 февраля, был установлен возможный адрес, куда подозреваемый мог прибыть после посещения потерпевших.

«Мы провели поквартирный обход этого дома. Установили интересующее нас лицо, в квартире которого были обнаружены два тела. В шесть часов утра провели задержание у него в квартире. Подозреваемый сразу понял в чем дело, сопротивления не оказывал. В УП он дал признательные показания. Установили, что 21 февраля он пешком ходил в сторону реки Тобол и подготовил лунку для того, чтобы избавиться от улик. Благодаря оперативной работе, мы успели задержать подозреваемого до того, как он избавился от тел», – сказал спикер.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного задержания. Также было отмечено, что сегодня будет решаться вопрос об его аресте.

