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Жестокое убийство девушки раскрыли полицейские Алматинской области

25 Августа 2020 12:15
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Жестокое убийство девушки раскрыли полицейские Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области раскрыто жестокое убийство девушки, совершенное четыре дня назад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Преступление было совершено 21 августа в селе Орнек Енбекшиказахского района, где был найден труп 21-летней девушки с признаками насильственной смерти.

По факту возбуждено досудебное производство.

«В результате принятых мер в течение двух суток убийство было раскрыто. Задержан 28-летний житель указанного села. Подозреваемый, в прошлом имеющий судимость за грабеж, ныне нигде не работающий гражданин, дал признательные показания. И подробно описал преступление», - сообщил заместитель начальника департамента полиции области, подполковник полиции Данияр Мендебаев.
Со слов задержанного, 20 августа он беспричинно напал на девушку, после чего задушил ее и, чтобы избавиться от следов, поджег тело.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.



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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Хасан Еспанов

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