Жестокое убийство 19-летней Аяжан Едиловой прокомментировали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете административной полиции Министерства внутренних дел РК прокомментировали жестокое убийство 19-летней Аяжан Едиловой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас сведения разглашать не имеем права. Человек взят под стражу. Расследование проводится. 26 марта уголовное дело для расследования передано в Службу специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК», - сообщили в Комитете административной полиции Министерства внутренних дел РК на брифинге в СЦК.

Напомним, 20 марта в центр оперативного управления департамента полиции Алматы поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. 22 марта ее нашли убитой. Подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. Но ему помешали полицейские. Позже подозреваемого в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой выписали из больницы и перевели в следственный изолятор.