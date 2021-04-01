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    15:03, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Жестокое убийство 19-летней Аяжан Едиловой прокомментировали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете административной полиции Министерства внутренних дел РК прокомментировали жестокое убийство 19-летней Аяжан Едиловой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас сведения разглашать не имеем права. Человек взят под стражу. Расследование проводится. 26 марта уголовное дело для расследования передано в Службу специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК», - сообщили в Комитете административной полиции Министерства внутренних дел РК на брифинге в СЦК.

    Напомним, 20 марта в центр оперативного управления департамента полиции Алматы поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. 22 марта ее нашли убитой. Подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. Но ему помешали полицейские. Позже подозреваемого в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой выписали из больницы и перевели в следственный изолятор.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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