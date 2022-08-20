Жестокое обращение в инклюзивном детсаду: какое наказание грозит воспитателю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается расследование уголовного дела по факту грубого обращения с ребенком в инклюзивном детском саду «Сати» со стороны работников и руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, досудебное расследование начато по статье 140 части 2 Уголовного кодекса РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно данной статье, виновный наказывается штрафом в размере до 160 МРП (508,8 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

«В настоящее время по уголовному делу ведется досудебное расследование с проведением необходимых следственных действий, по результатам которых действиям воспитателей детского сада, а также руководителя будет дана правовая оценка. О результатах досудебного расследования участники уголовного процесса будут уведомлены органом, ведущим расследование», - говорится в ответе департамента полиции на официальный запрос МИА «Казинформ».

Видео, на которых были запечатлены кадры с грубым обращением с ребенком с особыми образовательными потребностями, появилось в сети в апреле текущего года. Позже сообщалось , что в отношении воспитателя было заведено уголовного дело.