Жестокое обращение стоматолога с ребёнком в Актау попало на видео

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком, передает lada.kz.

Инцидент произошёл 1 ноября в областном стоматологическом центре Мангистау.

Видео с жестоким обращением врача со своим малолетним пациентом попало в соцсети в тот же день. На видеокадрах видно, как стоматолог, не желая мириться с поведением ребёнка, применяет к нему силу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что мать ребёнка сразу же обратилась в полицию после происшествия. «Данный инцидент зарегистрировали в книге учёта информации. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ведомства.