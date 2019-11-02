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Жестокое обращение стоматолога с ребёнком в Актау попало на видео
2 Ноября 2019 15:29
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком, передает lada.kz.
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Инцидент произошёл 1 ноября в областном стоматологическом центре Мангистау.
Видео с жестоким обращением врача со своим малолетним пациентом попало в соцсети в тот же день. На видеокадрах видно, как стоматолог, не желая мириться с поведением ребёнка, применяет к нему силу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что мать ребёнка сразу же обратилась в полицию после происшествия. «Данный инцидент зарегистрировали в книге учёта информации. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ключевые слова: Происшествия, Видео, Мангистауская область,
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