Жестокое избиение подростков в Атырау: все подозреваемые задержаны

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошёл в сельском округе Еркинкала, расположенном вблизи нефтяной столицы.

– Все подозреваемые, причастные к нанесению умышленных телесных повреждений двум несовершеннолетним, установлены и доставлены в полицию. Поскольку они сами являются несовершеннолетними, допрос будет проводиться в присутствии их законных представителей. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся всестороннее расследование. Дополнительная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.