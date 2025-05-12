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    20:34, 11 Май 2025 | GMT +5

    Жестокое избиение подростков в Атырау: все подозреваемые задержаны

    В Атырау группа лиц избила двух подростков, умышленно нанеся им телесные повреждения. Все подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошёл в сельском округе Еркинкала, расположенном вблизи нефтяной столицы.

    – Все подозреваемые, причастные к нанесению умышленных телесных повреждений двум несовершеннолетним, установлены и доставлены в полицию. Поскольку они сами являются несовершеннолетними, допрос будет проводиться в присутствии их законных представителей. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся всестороннее расследование. Дополнительная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Потерпевшим назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато установление всех обстоятельств произошедшего.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Борьба с преступностью Криминал Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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