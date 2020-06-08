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Жестоко убивший собаку мужчина в Атырауской области арестован
8 Июня 2020 20:00
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в Индерском районе зарегистрирован вопиющий факт жестокого обращения с животным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«7 июня 2020 года в селе Коктогай Индерского района местный житель до смерти избил соседскую собаку. Сотрудниками полиции за совершение уголовного правонарушения гражданин задержан и помещен в изолятор временного содержания. Собранные материалы в кратчайшие сроки будут переданы в суд», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
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