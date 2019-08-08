Жестоко избившую и облившую мать кипятком женщину осудили в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области женщине, избившей и облившей собственную мать кипятком, дали условное наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Темиртау после новогодних праздников во время очередного распития спиртных напитков вспомнила детские обиды и начала жестоко избивать собственную мать. Пожилая женщина, пытаясь избежать побоев, скрылась в ванной комнате. Однако изрядно выпившая дочь продолжила бить ее и там. В какой-то момент в приступе ярости она включает горячую воду и держит голову матери под кипятком до тех пор, пока жертва не теряет сознание. В ходе следствия и допросов женщина призналась в содеянном и объяснила свои действия тем, что вспомнила свои обиды на мать, которая в детстве сдала ее в детский дом.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей имелись телесные повреждения в виде комбинированных травм с термическими ожогами кожи лица, шеи, грудной клетки 2-3 степени общей площадью около 12%, закрытая тупая травма грудной клетки с переломами 8, 9, 10-го ребра справа, с повреждением правого легкого и пневмотораксом, закрытая черепно-мозговой травма с ушибом головного мозга легкой степени и кровоподтеками в области левого глаза, тела, обеих верхних и нижних конечностей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако на основании ст. 63 УК РК назначенное наказание женщина будет отбывать условно, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.