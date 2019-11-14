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Жестокий забой лошадей в Атырау шокировал пользователей Сети
14 Ноября 2019 01:51
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дело о жестоком обращении с животными расследуют в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина топором убивает лошадь. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Установлено, что видео снято в поселке Береке Махамбетского района в цехе по убою домашнего скота.
На сегодняшний момент по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животными)», - сообщили в пресс-службе ДП области.
Мужчина, бьющий лошадей топором по голове, установлен и задержан. В отношении него проводятся следственные действия в рамках начатого досудебного расследования.
Ключевые слова: Атырауская область, Экология, МВД РК,
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