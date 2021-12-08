Жестко контролировать проекты по утилизации метана и дегазации шахт призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взять проекты по утилизации метана и дегазации шахт на жесткий контроль просят депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официально объявлена причина аварии на шахте «Абайской», повлекшей гибель шести горняков. Это газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы. Вины работников нет», - сказал мажилисмен Гульнара Бижанова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-МинистраРК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутаты особо отметили, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими.

«Так, из-за крайне неудовлетворительного состояния материально-технической базы по дегазации и непроведения работ по ее обновлению в процессе эксплуатации между Министерством энергетики и «АрселорМиттал Темиртау» еще в 2016 году утверждена Дорожная карта, где компания иностранного инвестора приняла и не выполнила обязательства по строительству в 2018 году электростанций с использованием шахтного метана. В 2019 году уже Министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждена совместная Дорожная карта с компанией о реализации инновационного проекта по утилизации шахтного метана за счет средств инвестора стоимостью 110 млн долларов. Реализован проект должен быть в текущем году со сроком эксплуатации до 2041 года. Но работы не начаты!» - проинформировала Гульнар Бижанова.

Более того, по ее словам, еще в 2009 году с участием МЧС утвержден пятилетний План по капитальному строительству, направленному на проветривание шахт, модернизацию горно-шахтного оборудования, в том числе буровых станков. Но наиболее затратные мероприятия этого плана так и не выполнены.

«Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева» также называет факторы наличия негативной ситуации по дегазации;

- не ведутся научно-исследовательские работы в этой сфере.

- большинство буровых станков в нерабочем состоянии и списаны, бурение вертикальных дегазационных скважин выполняется по устаревшим технологиям, не применяются современные методики гидроразрыва пласта с помощью качественного проппанта, что приводит к ухудшению интенсификации добычи и снижению съема метана с пласта.

«Эти методики в США, Китае, Индии, Турции и других странах активно применяются в добыче угля подземным способом и сократили смертность персонала. Отметим особо: с января этого года Кодексом «О недрах и недропользовании» введен запрет о разработке месторождений угля без проведения необходимых мероприятий по заблаговременной дегазации, программ по вентиляции и пластовой дегазации с последующей утилизацией полученного метана. Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем усилить государственный контроль за выполнением «АрселорМиттал Темиртау» требований Кодекса о недрах, обратив пристальное внимание на обеспечение выполнения взятых на себя инвестором обязательств. Проекты по утилизации метана и дегазации шахт должны найти отражение в Рабочей программе к контракту с инвестором и подлежать жесткому контролю со стороны уполномоченных государственных органов», - резюмировала депутат.