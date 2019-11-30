Жестко контролировать график приема граждан пообещал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области, председатель регионального филиала партии «Nur Otan» Кумар Аксакалов считает, что в партию должны приходить «люди неспокойные, неравнодушные, отстаивающие справедливость на местах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании партийного актива, темой которого стала реализация поручений в рамках перезагрузки партии, К.Аксакалов заявил, что есть множество фактов, когда интересы людей в конкретных предприятиях, агроформированиях, селах не соблюдаются.

«Вот здесь должны быть четкая позиция первичных партийных организаций. Интересы большинства четко прописаны в наших уставных документах. Мы народная партия. В партию должны приходить люби, которые будут брать ответственность и будут отстаивать интересы», - уверен аким области.

Говорил К.Аксакалов и о важности соблюдения графика приема граждан. Пока же не все депутаты и руководители госорганов его четко выполняют. Глава региона пообещал «жестко контролировать эти процессы».

«Мы говорим о повышении ответственности партийцев. Кто своими действиями, поступками, словами нарушает партийную этику, дисциплину, должен быть всенародно исключен из партии. Если мы будем такие факты скрывать, так не пойдет. Вообще скрывать проблемы не надо. Я всегда открыто говорю о существующих проблемах. Если мы не будем ставить эти вопросы, то народ поднимет их. Эти проблемы надо решать, а не просто о них говорить», - сказал К.Аксакалов.

Он поручил партийцам усилить контроль за расходованием бюджетных средств и призвал называть фамилии тех, кто допускает нарушения.

«Год заканчивается с неплохими результатами. В следующем году в электоральный период мы должны четко сформировать предвыборные обещания по нашей области, по каждому району, по каждому селу – что мы сделаем в 2020-2022-м годах. У нас есть бюджет. Нам понятно, какие средства будем выделять. Определите приоритеты, обсудите это на партийных активах. Не надо, чтобы аким район со своей командой келейно, в закрытом режиме, без обсуждения направлял средства, куда посчитает нужным. Нужно направлять туда, где больше всего накопилось проблем, где больше всего проживет людей. До конца года нужно сформировать четкие и понятные партийные программы», - подчеркнул К.Аксакалов.