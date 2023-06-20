Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты в Казахстане прокомментировали высказывания Главы государства в ходе выступления на Национальном курултае в Туркестане, касающиеся вреда вейпов для молодёжи и необходимости их строгого регулирования, передает МИА «Казинформ».

Они считают, что Президент РК справедливо отметил, что недопустимо распространение электронных сигарет и вейпов среди молодёжи, и для этого есть все инструменты и возможности контроля в действующем законодательстве. Также Касым-Жомарт Токаев указал, что одними лишь запретами невозможно добиться решения проблемы.

Представители бизнеса и общественных объединений поддержали призыв Президента. Они отметили, что подобная продукция должна попадать только к совершеннолетним потребителям. Учитывая, что в стране несколько миллионов курильщиков, следует понимать, что вейпы обладают пониженным риском по сравнению с сигаретами. Поэтому курильщикам нужна возможность отказаться от сигарет в пользу менее вредной продукции.

Как отметил председатель Ассоциации вейперов Казахстана Антон Шишковский, правильная позиция - требовать жёсткого контроль продажи вейпов, учитывая их вред для детей и подростков. И здесь, по мнению спикера, не нужно изобретать что-то новое –нужен лишь строгий контроль исполнения законодательства торговыми точками.

«Остановить распространение вейпов среди молодёжи можно точно так же, как это было сделано ранее с распространением сигарет. Действующий законодательный запрет продажи вейпов несовершеннолетним необходимо строго контролировать. Нужны рейды с участием общественности по магазинам с разъяснительной беседой о нормах законодательства, чтобы продавцы четко понимали: продажа вейпа подростку равносильна продаже ему сигарет, со всеми вытекающими последствиями. Нужно ввести административную ответственность и за использование продукции несовершеннолетними – то есть наказывать подростков за собственное правонарушение», – считает Шишковский.

Говоря о том, как нужно регулировать электронные сигареты и вейпы, спикер отмечает, что на сегодня действуют акцизы, установлена обязательная маркировка, находится на этапе согласования техрегламент ЕАЭС на данный вид продукции.

«Казахстану необходимо просто утвердить обязательные требования к вейпам, реализуемым в стране, то есть свой технический регламент, который может быть и строже регламента ЕАЭС. Также нужно ввести лицензирование деятельности торговых организаций по продаже никотиновой продукции. В комплексе это обеспечит безусловное соблюдение всеми торговыми объектами единых требований, и проблема доступа несовершеннолетних к никотиновой продукции будет решена раз и навсегда», – уверен председатель Ассоциации вейперов Казахстана.

По мнению Антона Шишковского, регулирование оборота вейпов в стране было внедрено с 2020 года, то есть с начала их массового поступления на рынок. «Это было своевременным, поскольку сама индустрия вейпинга начала активно развиваться лишь с середины 2019 года. До этого продукция была нишевой, а не массовой. Но, к сожалению, с момента ввода регламентов и вплоть по сегодняшний день отсутствует контроль за исполнением существующих норм и правил реализации», – констатирует Шишковский.

Его мнение разделяет глава ассоциации Qazspirits Дмитрий Жуков. Он считает, что для соблюдения действующего регулирования и нормативов было бы полезно выявление неэффективных чиновников в системе госуправления, допустивших бесконтрольную продажу «взрослой» продукции подросткам. «Нужно понять, почему лица, ответственные за соблюдение установленных норм, не проконтролировали их исполнение. Если этого не будет этого сделано впредь, то никакие будущие меры не помогут», – уверен Жуков.

По его мнению, электронные сигареты и вейпы должны регулироваться в строгом соответствии с действующим законодательством – наравне с сигаретами и другими никотиносодержащими продуктами.

«Они должны, как и требуется законом, облагаться акцизом по содержанию никотина, должны соответствовать техническому регламенту, который в Казахстане необходимо срочно принять и в котором, соответственно, должны быть ограничения по упаковке, по названиям и вкусам вейпов, чтобы они не были нацелены на подростковую, молодёжную аудиторию. Должны быть ограничения и по дозам никотина, которые вейпы могут доставлять за один «сеанс» курения. Всё это фактически уже разработано и только требует принятия, однако Минздрав и кормящиеся при нём НКО отчего-то выступают против техрегламента. На мой взгляд, строгий контроль рынка вейпов в стране следовало вводить уже тогда, когда стало очевидно, что в других странах данная категория продуктов набирает популярность. Думаю, специалисты в Минздраве РК, вместо того чтобы как гласа с небес ждать методички от ВОЗ, должны сами анализировать и предупреждать проблемы, которые могут возникнуть, до того, как будет слишком поздно. С вейпами мы видим именно такую ситуацию», – отмечает Дмитрий Жуков.