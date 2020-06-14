Жесткий карантин ввели в Баку и других городах Азербайджана
БАКУ. Trend- КАЗИНФОРМ - С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.
В указанный период на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешена только деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:
• госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;
• правоохранительных органов и военных организаций;
• больниц, станций скорой помощи;
• учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;
• учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);
• производство и снабжение электроэнергией;
• мелиорация и водное хозяйство;
• услуги связи;
• телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);
• железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;
• деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;
• деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;
• добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
• выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);
• услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана, проанализировав существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом нового типа COVID-19 на территории страны и с учетом числа заражения вирусом в последние дни приняли решение о продлении особого карантинного режима по стране до 00:00 часов 1 июля 2020 года.
По состоянию на 13 июня, в стране выявлены 9 570 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 309, скончались 115 человек.
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