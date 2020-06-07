Жесткий карантин могут вернуть в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прирост заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю составил 4,5 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам руководителя ведомства Галымурата Жукеля, до послабления карантина в области этот показатель был значительно ниже.

«Прирост заболеваемости, к сожалению, за минувшую неделю составил 4,5 процента, хотя до послабления карантинных мер этот показатель не превышал 2,5 процента. Как показала практика, жители области и представители бизнеса нарушают основные правила безопасности. В частности, это посещение мест массового скопления людей, несоблюдение социальной дистанции, масочного режима. В общей сложности выявлено порядка 720 нарушений карантинного режима», - проинформировал спикер.

Все это, по его словам, может стать причиной введения более жестких мер в регионе.

«В связи с этим на данный момент рассматриваются разные сценарии дальнейшего действия. Если тенденция продолжится, мы будем вынуждены принять более усиленные меры карантина», - добавил Г. Жукел.

Между тем, в областном центре – Талдыкоргане принято новое постановление главного санитарного врача города.

Согласно новому документу, в городе будут проводиться ежедневные дезинфекционные мероприятия, включающие обработку: тротуаров, общественного транспорта, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов и других мест.

Жителям города Талдыкорган разрешается свободное перемещение (передвижение) внутри города и за ее пределы.

В закрытых помещениях, в торговых объектах, общественных местах, на остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга.

Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте.

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) рекомендовано незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

Запрещается проведение семейных и памятных мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях;

Будет приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, центров семейного отдыха и других объектов с массовым скоплением людей, объектов общественного питания свыше 50 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары) в соответствии с действующими постановлениями главного государственного санитарного врача Алматинской области, ночных клубов, кальянных, развлекательных объектов (букмерские,бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг- центры и др.), спортивных объектов всех форм собственности (бассейны, тиры, стрельбища и др.), парков, фонтанов.