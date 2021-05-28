Жесткие меры за привлечение учителей к несвойственной работе пообещал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о мерах, которые принимает ведомство за привлечение учителей к несвойственной им работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитель должен вести свои уроки, и вести их качественно. Вот это мы должны требовать. Мы должны требовать качество от педагога. И здесь никто спорить не будет. Но когда мы начинаем требовать какую-то непонятную отчетность, не предусмотренную законодательством, или то, что он должен выйти и заниматься несвойственной ему работой – недавно в одном из регионов был зафиксирован совершенно вопиющий случай, там надо разобраться и принять самые жесткие меры», - сказал Асхат Аймагамбетов на Республиканском педагогическом совете под своим председательством.

Он напомнил о недавно созданных комиссиях по этике и защите прав педагогов.

«По моему поручению департаменты по обеспечению качества создали в каждой области комиссии по этике, по защите прав педагогов. Эти комиссии должны стать действенным механизмом по соблюдению этики и по защите прав и соблюдению законных интересов всех педагогических работников. Понятно, что прошло всего три-четыре месяца, как мы создали этот новый институт, но время идет, и я надеюсь, что этот институт докажет и покажет свою эффективность. Иначе придется принимать другие решения», - заключил министр.