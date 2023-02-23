Жесткая посадка вертолета в ЗКО: полиция ведет расследование

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По факту совершения жесткой посадки вертолета «Казавиаспаса» в ЗКО, в результате которой погибли четыре человека, заведено уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УК РК.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

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