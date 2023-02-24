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Жесткая посадка в ЗКО: в 2030 году вертолет должен был пройти капитальный ремонт

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Февраля 2023, 10:10
Жесткая посадка в ЗКО: в 2030 году вертолет должен был пройти капитальный ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов озвучил информацию касательно технического состояния вертолета, совершившего жесткую посадку в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вертолет Ми-8 2021 года выпуска, периодическое техническое обслуживание при налете 250 ч проведено 17 января 2023 года в городе Атырау. Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность – не поступало.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали. По данному факту заведено уголовное дело.

Фото: t.me/qr_tjm




Западно-Казахстанская область   Происшествия   Авиация  
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