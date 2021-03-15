РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 15 Март 2021 | GMT +6

    Жестче контролировать времяпровождение детей в Интернете попросили казахстанцев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какая работа проводится в интернет-пространстве для защиты детей от негативного контента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году в Министерство информации и общественного развития для блокирования предоставлено более 2 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Кроме того, за незаконное распространение порнографических материалов или предметов возбуждено 45 уголовных дел», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга ведомства.

    «Учитывая, что в условиях самоизоляции и дистанционного обучения, дети проводят большую часть времени в интернете, родителям необходимо более жестче контролировать времяпровождение детей в Сети», - также добавил зампредседателя Комитета.

    Вместе с тем, он отметил продолжение работы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. По его словам, введены запреты на условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности, досрочное освобождение «педофилов»;

    установлен запрет на распространение в СМИ информации о несовершеннолетнем потерпевшем, подозреваемом, обвиняемом; предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

    наряду с ответственностью работников здравоохранения, введена ответственность педагогов и соцработников за несообщение в правоохранительные органы о фактах нарушения прав несовершеннолетних.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!