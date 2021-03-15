Жестче контролировать времяпровождение детей в Интернете попросили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какая работа проводится в интернет-пространстве для защиты детей от негативного контента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в Министерство информации и общественного развития для блокирования предоставлено более 2 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Кроме того, за незаконное распространение порнографических материалов или предметов возбуждено 45 уголовных дел», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга ведомства.

«Учитывая, что в условиях самоизоляции и дистанционного обучения, дети проводят большую часть времени в интернете, родителям необходимо более жестче контролировать времяпровождение детей в Сети», - также добавил зампредседателя Комитета.

Вместе с тем, он отметил продолжение работы по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. По его словам, введены запреты на условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности, досрочное освобождение «педофилов»;

установлен запрет на распространение в СМИ информации о несовершеннолетнем потерпевшем, подозреваемом, обвиняемом; предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

наряду с ответственностью работников здравоохранения, введена ответственность педагогов и соцработников за несообщение в правоохранительные органы о фактах нарушения прав несовершеннолетних.